Hull City, Joao Mendes ile Anlaştı

TRANSFER HABERİNE SÜRPRİZ EKLEME

Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Hull City, İngiltere Championship’te beklenmedik bir transfer gerçekleştirdi. Kulüp, Brezilyalı eski futbolcu Ronaldinho’nun oğlu Joao Mendes ile sözleşme imzaladı. 20 yaşındaki genç futbolcu, bu sezon kulübün U21 Takımı’nda forma giyecek. Mendes, Hull City ile 1 yıl süreyle anlaştı ve sözleşmesinde uzatma opsiyonu da bulunuyor.

JOAO MENDES’İN AÇIKLAMALARI

Transferinin hemen ardından duygu ve düşüncelerini paylaşan Joao Mendes, “Gerçekten çok mutlu ve heyecanlıyım. Bence iyi bir sezon olacak.” diyerek heyecanını dile getirdi. Birmingham ile oynanan maçı izlediğini belirten Mendes, “Bence çocuklar gerçekten iyiler. Gerçekten iyi bir takım ve gelecek için heyecanlıyım.” sözlerini ifade etti.

HEDEFİ DESTEKLEMEK

Joao Mendes, “U21 Takımı’nda ve birinci takımda elimden geldiğince yardımcı olmak istiyorum. Hangi seviye olduğu önemli değil, futbol oynamayı seviyorum ve fırsat gelirse, bunu en iyi şekilde değerlendireceğim.” diyerek, takımına katkıda bulunma arzusunu vurguladı.