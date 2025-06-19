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Hull City, Joao Pedro ile yolları ayırdı

JOAO PEDRO’NUN SÖZLEŞMESİ FESHEDİLDİ

Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Hull City’de önemli bir gelişme yaşandı. Önceden takımda kalacağı ifade edilen Brezilyalı forvet Joao Pedro’nun sözleşmesi, kulübü tarafından karşılıklı anlaşma ile sona erdirildi. Kulübün resmi internet sayfasında yapılan açıklamada, “Joao Pedro’nun kariyerine başka bir ligde devam edebilmesi adına sözleşmenin karşılıklı sona erdirildiği” bilgisi paylaşıldı.

PEDRO’NUN HULL CITY’DEKİ PERFORMANSI

33 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe’den ayrılarak geçtiğimiz sezonun ilk bölümünde Hull City kadrosuna katılmıştı. Hull City’de geçirdiği süreçte, toplamda 36 resmi maçta görev alan Pedro, 6 gol atıp 2 asist yaparak takımına katkıda bulundu.

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