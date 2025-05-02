Hull City, Küme Düştü Mü?

DERBY COUNTY MAĞLUBİYETİ

İngiltere Championship’in 45. haftasında Derby County’e 1-0 yenilen Hull City, bu sonuçla birlikte küme düşme hattına girdi. Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı’nın sahip olduğu takım, 48 puanla 22. sıraya düşerek tehlikeli bir konumda yer alıyor.

KİBAR MAÇ İLE RİSKİ AZALTMAK

Hull City, 3 Mayıs Cumartesi günü kritik bir karşılaşmaya çıkacak. Son hafta maçına 48 puanla küme düşme hattında giren ekip, Portsmouth ile oynayacağı bu mücadelede olumlu sonuç alamazsa bir alt lige düşebiliyor. Karşılaşma Cumartesi günü saat 14.30’da gerçekleşecek.