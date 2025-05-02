Haberler

Hull City, Küme Düştü Mü?

DERBY COUNTY MAĞLUBİYETİ

İngiltere Championship’in 45. haftasında Derby County’e 1-0 yenilen Hull City, bu sonuçla birlikte küme düşme hattına girdi. Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı’nın sahip olduğu takım, 48 puanla 22. sıraya düşerek tehlikeli bir konumda yer alıyor.

KİBAR MAÇ İLE RİSKİ AZALTMAK

Hull City, 3 Mayıs Cumartesi günü kritik bir karşılaşmaya çıkacak. Son hafta maçına 48 puanla küme düşme hattında giren ekip, Portsmouth ile oynayacağı bu mücadelede olumlu sonuç alamazsa bir alt lige düşebiliyor. Karşılaşma Cumartesi günü saat 14.30’da gerçekleşecek.

ÖNEMLİ

Haberler

TCMB, Yabancı Para Mevduatlar İçin Düzenleme

Merkez Bankası, Türk lirasının kullanımını teşvik etmek için yeni önlemler açıkladı. Yabancı para mevduatlarına karşılık oranları yükseltildi ve TL mevduat hedefleri belirlendi.
Haberler

(ANKARA) – CHP, Konya’ya Miting İçin Geliyor

CHP Lideri Özgür Özel, Konya'da Kılıçarslan Kent Meydanı'nda bugün saat 14.00'te gerçekleşecek mitinge katılım çağrısında bulundu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.