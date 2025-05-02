Hull City Küme Düştü Mü?

KÜME DÜŞME TEHLİKESİ

İngiltere Championship’in 45. haftasında Hull City, Derby County’e 1-0 mağlup olarak küme düşme hattına girdi. Bu sonuçla birlikte, Acun Ilıcalı’nın sahip olduğu takım, 48 puanla 22. sırada yer alıyor ve son haftada tehlikeli bir duruma geldi.

Hull City, 3 Mayıs Cumartesi günü çok önemli bir karşılaşma oynayacak. 48 puanla 22. sırada, küme düşme hattında bulunan takım, bu maçta başarılı olamazsa bir alt lige düşme riski ile karşı karşıya kalacak. Portsmouth ile oynanacak müsabaka, Cumartesi günü saat 14.30’da gerçekleştirecek.