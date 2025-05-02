Haberler

Hull City Küme Düştü Mü?

KÜME DÜŞME TEHLİKESİ

İngiltere Championship’in 45. haftasında Hull City, Derby County’e 1-0 mağlup olarak küme düşme hattına girdi. Bu sonuçla birlikte, Acun Ilıcalı’nın sahip olduğu takım, 48 puanla 22. sırada yer alıyor ve son haftada tehlikeli bir duruma geldi.

Hull City, 3 Mayıs Cumartesi günü çok önemli bir karşılaşma oynayacak. 48 puanla 22. sırada, küme düşme hattında bulunan takım, bu maçta başarılı olamazsa bir alt lige düşme riski ile karşı karşıya kalacak. Portsmouth ile oynanacak müsabaka, Cumartesi günü saat 14.30’da gerçekleştirecek.

ÖNEMLİ

Haberler

TCMB, Yabancı Para Mevduatlar İçin Düzenleme

Merkez Bankası, Türk lirasının kullanımını teşvik etmek için yeni önlemler açıkladı. Yabancı para mevduatlarına karşılık oranları yükseltildi ve TL mevduat hedefleri belirlendi.
Haberler

(ANKARA) – CHP, Konya’ya Miting İçin Geliyor

CHP Lideri Özgür Özel, Konya'da Kılıçarslan Kent Meydanı'nda bugün saat 14.00'te gerçekleşecek mitinge katılım çağrısında bulundu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.