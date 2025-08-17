Haberler

Hull City, Oxford United’ı 3-2 Yendi

ACUN ILICALI’LI HULL CITY GALİBİYETİ ELDE ETTİ

Hull City, Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu kulüp, Oxford United’ı son dakikada attığı golle 3-2 mağlup ederek Championship’in 2. haftasında önemli bir galibiyet aldı. Karşılaşmaya hızlı başlayan Hull City, 2. dakikada Joe Gelhardt’ın golüyle öne geçti.

İKİ TAKIM SEVİYEYİ EŞİTLEDİ

Karşılaşmanın 9. dakikasında Oxford United, Will Lankshear’ın attığı golle durumu eşitledi. Ancak ev sahibi ekip, 20. dakikada Matty Crooks’un golüyle bir kez daha öne geçti. Konuk takım, 26. dakikada Cameron Brannagan ile yine eşitliği sağladı.

Mücadelenin uzatma dakikalarında Olivier McBurnie, 90+4. dakikada attığı golle Hull City’ye galibiyeti getiren isim oldu. Bu sonuçla Hull City, puanını 4’e yükseltti. Oxford United ise ikinci maçında da puan elde edemedi.

Bingöl’deki Kaza Sonucu 11 Yaralı

Bingöl-Elazığ karayolunda iki ticari aracın çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı. Yaralılar için sağlık, polis ve jandarma ekibi olay yerine gönderildi.
Aksaray’da Alkollü Sürücü Kaza Yaptı

Aksaray'da alkollü araba kullanarak kazaya karışan sürücü, altı ay ehliyetsiz kalacak. Olayda yaralanma yaşanmadı ve sürücünün alkol miktarı yasal sınırın 4 katı çıktı.

