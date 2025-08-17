Hull City, Oxford United’ı Yendi

İNGİLTERE CHAMPIONSHIP’TE MAÇ SONUCU

İngiltere Championship’in 2. hafta karşılaşmasında Hull City, Oxford United ile karşı karşıya geldi. The MKM Stadyumu’nda gerçekleşen maçta Hull City, rakibine 3-2’lik skorla üstünlük sağladı. Hull City’nin galibiyetine katkıda bulunan goller, 2. dakikada Joe Gelhardt, 20. dakikada Matty Crooks ve 90+4’te Olivier McBurnie tarafından atıldı. Oxford United’ın iki golü ise 9. dakikada Will Lankshear ve 26. dakikada Cameron Brannagan’dan geldi.

HULL CITY’DEN TRANSFER GÖRÜŞMELERİ

Hull City kadrosunda yer alan Trabzonspor’dan transfer edilen John Lundstram, maç boyunca 90 dakika sahada kaldı. Enis Destan ise bu maçta kadroda yer almadı. Ek olarak, Hull City’nin Rizespor’dan yeni transferi Babajide Akintola, 67. dakikada oyuna dahil oldu.

LİG MAÇLARI SONUCUNDA PUAN DURUMU

Bu sonuçla birlikte Sergej Jakirovic’in yönettiği Hull City, sezonun ilk üç puanını alarak toplam puanını 4’e çıkardı. Öte yandan, Oxford United, bu sezonki ikinci maçında da henüz puan elde edemedi.