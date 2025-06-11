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Hull City, Sergej Jakirovic’i Getirdi

HULL CITY’DE YENİ TEKNİK DİREKTÖR SERGEJ JAKIROVIC

Hull City, Hırvat teknik adam Sergej Jakirovic’i teknik direktörlük pozisyonuna getirdi. Jakirovic, son olarak Kayserispor’u çalıştırdı. Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu bu İngiltere Championship ekibi, 48 yaşındaki çalıştırıcı ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

ILICALI’DAN MUTLU AÇIKLAMA

Hull City Başkanı Acun Ilıcalı, Sergej Jakirovic’i takımda görmekten memnun olduklarını belirtti. Ilıcalı, aynı zamanda teknik direktörün oynatacağı futbola inandıklarını ifade etti.

JAKIROVIC’IN Kayserispor DÖNEMİ

Sergej Jakirovic, Kayserispor’da ocak ayında göreve başladı. Hırvat teknik adam, sarı-kırmızılı ekip ile 17 lig maçına çıktı. Jakirovic’in liderliğinde, Kayserispor, düşme hattında bulunan 17. sıradan yükselerek, 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyetle sezonu 45 puanla 13. sırada tamamladı.

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