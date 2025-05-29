Hull City Yeni Hoca Belirliyor

HULL CITY TEKNİK DİREKTÖRÜ OLARAK SURPRİZ İSİMLE ANLAŞTI

Hull City, yeni sezona güçlü bir başlangıç yapmak için teknik direktörlük pozisyonu için sürpriz bir ismi düşünmeye başladı. İngiltere Championship’te mücadele eden takım, Kayserispor’un başında başarılı bir performans gösteren Bosnalı teknik adam Sergej Jakirovic ile görüşmeler gerçekleştirdi ve kısa süre içinde anlaşma sağladı.

KAYSERİSPOR’DAN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili Kayserispor yönetiminden bir açıklama yapıldı. Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın, Jakirovic ile ilgili basında çıkan haberlere yanıt vererek sert bir tepki gösterdi. Açıkalın, “Bu saatten sonra Jakirovic Kayserispor’a gelse dahi almayız. Bitti bu iş.” diyerek durumu net bir şekilde ifade etti.