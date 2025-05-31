Hulun Buir, 100 Otonom Kamyon Faaliyeti

OTONOM ELEKTRİKLİ KAMYON FİLOSU FAALİYETE GEÇTİ

Hulun Buir, 31 Mayıs — Çin’in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi’nde yer alan Yimin açık maden ocağında, Çin Huaneng Grubu Limited Şirketi tarafından işletilen otonom elektrikli maden kamyonları 15 Mayıs 2025 tarihinde faaliyete geçti. Bu gelişme, dünya genelinde bu tür araçların en geniş kapsamlı uygulamasının hayata geçirilmesi anlamına geliyor. (Fotoğraf: Wang Yiqun)

EN BÜYÜK UYGULAMA BAŞARIYLA HAYATA GEÇTİ

İç Moğolistan’daki açık maden ocağında 100 otonom elektrikli kamyondan oluşan filo, bu yenilikçi teknolojinin endüstrideki potansiyelini gözler önüne seriyor. Bu filonun hayata geçmesi, hem çevre dostu hem de verimlilik açısından önemli avantajlar sağlıyor.

GELİŞMİŞ TEKNOLOJİ İLE GELECEK HEDEFLENİYOR

Otonom elektrikli kamyonların kullanımı, maden sektöründe operasyonları hızlandıracak ve iş güvenliğini artıracak. Bu tür projeler, sürdürülebilir bir gelecek için teknolojik yeniliklerin önemini vurguluyor. İç Moğolistan, bu uygulama ile maden endüstrisinin geleceğine yön veriyor.