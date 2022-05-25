Hulusi Akar: 100’den fazla terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 5 askerimizin şehit olduğu Pençe Kilit bölgesinde 100’den fazla teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakan Akar, Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde 5 askerin şehit olduğu hain terör saldırısının ardından dün beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile geldiği sınır hattındaki incelemelerini gün boyunca sürdürdü.

İlk olarak Mardin’e, oradan Şırnak’taki 23’üncü Piyade Tümeni’ne geçen Akar ve beraberindeki Komutanlar daha sonra 1815 rakımlı Işıklı Üs Bölgesine çıktı. Sınırın sıfır noktasında, Pençe Kilit Operasyonu bölgesinin hemen yakınındaki mevkide bulunan üs bölgesinde incelemelerde bulunan sahadaki duruma ilişkin yerinde bilgi alan Akar, ardından Çukurca’daki 2. Ordu Taktik Komuta Yeri’ne gitti.