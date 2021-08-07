Hulusi Akar: 1631 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 2021 yılında toplam 1631 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanı Akar: “Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarının kahramanlık ve fedakarlık hikayesi bitmedi, devam ediyor. Mehmetçik tarih yazmayı sürdürüyor. 24 Temmuz 2015’ten bugüne kadar 18 bin 313, Irak ve Suriye’nin kuzeyinde ise 1 Ocak’tan bugüne 1631 terörist etkisiz hale getirildi”

Bakan Akar:”“Şartlar oluşursa Afgan kardeşlerimizin güvenliği, huzur ve ihtiyaçlarının karşılanması, Afgan kardeşlerimize destek olması için havaalanını işletmeye talibiz. Bu konudaki temaslarımız sürüyor””