Hulusi Akar: 2 gece aynı yerde yatamıyorlar

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, eli kanlı terör örgütü PKK’ya yönelik düzenlenen operasyonlar hakkında açıklama yaptı.

Yerli deniz topunun test atışına katılan Milli Savunma Bakanı Akar, NTV’nin sorularını yanıtladı. Terör örgütüne yönelik nokta operasyonlara değinen Akar, “Barınaklarını başlarına yıktık. Terör örgütü elebaşları bunun farkındalar. İki gece aynı yerde yatamıyorlar” dedi.

Makine ve Kimya Endüstrisi tarafından geliştirilen yerli deniz topunun atış testi Konya Karapınar Atış Sahasında yapıldı.

Teste Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da katıldı. Test sonrası NTV’nin sorularını yanıtlayan Akar, PKK’ya yönelik nokta operasyonlara değindi.

“Tehditler sınırlarımıza gelmeden kaynaklarında mücadele ediyoruz” diyen Akar, “Bunların inlerini barınaklarını başlarına yıktık. Terör örgütü elebaşları bunun farkındalar. İki gece aynı yerde yatamıyorlar. Tek hedefimizin teröristler olduğu, Kürtlerin kardeşimiz olduğunu her zaman söylüyoruz” diye konuştu.

Akar’ın açıklamalarından öne çıkan diğer başlıklar şöyle:

“Bugün bizim için anlamlı bir gün. Bizim başlangıçta ifade ettiğimiz gibi yerli savunma sanayiimizle ihtiyaçlarımızı karşılamak için özen gösteriyoruz. Bu sistem de Deniz Kuvvetlerimiz için önemli bir sistemdi. Bugün burada başarılı bir şekilde testi yapıldı. Şubat ayında kullanıma girecek.

Liman ve seyir testleriyle devam edecek. Bu deniz topunu yapan sayılı ülkeler arasına girmiş bulunuyoruz. Burada MKE mühendis, usta, çırak ve bütün işçileriyle birlikte önemli emek harcadı. Deniz Kuvvetleri personelimiz de çalışmalara katıldı.

ABD İLE F-35 GÖRÜŞMELERİ

Temaslarımız sürüyor. En son 27 Ekim’de Ankara’da görüşüldü. Görüşmenin devamı konusunda mutabık kalındı. Önümüzdeki aylarda yeniden bir araya gelinecek. Biz toplantıda pozisyonumuzu açık ve net bir şekilde ortaya koyduk.

F-16’ların ömrü tamamlandı. F-35 almamız engellendi.Yabancı askeri satışlar çerçevesinde ihtiyacımızı belirttik. 40 adet F-16 talebimizi ilettik. Heyetlerarası görüşmede dile getirildi. ABD Savunma Bakanlığı ihtiyaçlarımızın karşılanabileceğini ancak kongre onayı gerektiğini belirtti. Bunların sonuçlarını bekliyoruz.

SINIR ÖNLEMLERİ

Personele takviye yaparak tedbirler sıkılaştırıldı. Sınırlara birlik takviyesi yaptık. Sadece Suriye sınırı değil İran ve Irak sınırlarında da önlemler aldık. Beton duvar, hendek ve tel örgüler var. Huduttaki geçişlerin önlenmesi için Mehmetçik büyük çaba gösteriyor. 1 Ocak’tan bu yana 99 bin 251 kişi hudutlarda yakalandı.

SURİYE’DEKİ GELİŞMELER

Rusya ve ABD ile attığımız imzaların gereğini yapıyoruz. Ateşkes ihlallerinin azaldığını görüyoruz. Bizim kontrol ettiğimiz yerlere İdlib başta olmak üzere 1 milyondan fazla Suriyeli kardeşimiz geri döndü.

RUSYA-UKRAYNA GERİLİMİ

Bu bölgede herhangi bir gerginliğe izin vermeden siyasal çözümlerle ilerlenmesinden yanayız. Yarın Sayın Cumhurbaşkanımız Putin ile görüşecek.”