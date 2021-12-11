Hulusi Akar: 20 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, düzenlenen operasyonda 20 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Genel Kurul’da Bakanlığının 2022 yılı bütçesine ilişkin yaptığı konuşmada, Pençe-Yıldırım harekat bölgesinde önceki gün üç askerin şehit olduğu terörist saldırıya ilişkin, “Karadan ve havadan MİT ile koordineli şekilde başlattığımız operasyonlar sonucunda bu saldırıyı yapanlar dahil 20 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Şehitlerimizin kanını hiçbir zaman yerde bırakmadık, bırakmayacağız” dedi.

Akar, ayrıca Türkiye’nin Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi ihtiyacını karşılamak üzere yaptığı birçok girişime rağmen NATO üyesi ülkelerden bu sistemlerin tedarikinin mümkün olmadığını belirterek, “Bu nedenle S-400 Sistemi bir tercih olarak değil, bir zorunluluk olarak alınmıştır. İhtiyaç duyulması halinde, bu sistemin kullanılmasına yönelik tüm hazırlıklarımız planlandığı şekilde devam etmektedir” ifadelerini kullandı.