Hulusi Akar: 3 bin 585’i öldürüldü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin düzenlediği operasyonlarda 3 bin 585 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Milli Savunma Bakanlığının 2023 yılı bütçesinin görüşmeleri başladı. AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz başkanlığında toplanan komisyonda, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar önemli açıklamalarda bulundu. Akar, artan risk, tehdit ve tehlikelere bağlı olarak güvenlik kaygılarının en üst seviyeye çıktığı bir dönemden geçildiğini ve gelişmeleri yakından takip ederek, her türlü tedbiri almayı sürdürdüklerini dile getirdi.

HUDUTLARDA BU YIL 234 BİN 282 KİŞİNİN GEÇİŞİ ENGELLENDİ

TSK’nın Cumhuriyet tarihinin en yoğun döneminden geçtiğine dikkati çeken Akar, “Kahraman silahlı kuvvetlerimiz egemenlik ve bağımsızlığımız için ‘hudut namustur’ anlayışıyla hudutlarımızın güvenliğini sağlamakta, terörü kaynağında yok etme stratejisi ile yurt içinde ve sınır ötesinde tüm terör örgütlerine karşı mücadele etmekte, denizlerimizde ve semalarımızdaki hak ve menfaatlerimizi azim ve kararlılıkla korumakta, aynı zamanda yedi iklim üç kıtaya barış, huzur ve adaleti götüren atalarımızdan aldığı ilhamla, bölge ve dünya barışına katkıda bulunmak için de her türlü gayreti göstermektedir” diye konuştu.

Akar, bu yılın başından itibaren hudutlarda 234 bin 282 kişinin geçişinin engellendiğini, yakalanan 7 bin 107 düzensiz göçmen ile 724 teröristin kolluk kuvvetlerine teslim edildiğini kaydetti.

3 BİN 585 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Milli Savunma Bakanı Akar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ülkesinin ve milletinin savunmasını ve güvenliğini sağlamak için başta PKK/PYD-YPG, DEAŞ, FETÖ olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı mücadelesini artan bir şiddet ve tempoda taarruzi bir ruhla, azim ve kararlılıkla başarılı bir şekilde devam ettirdiğinin altını çizerek, “24 Temmuz 2015’ten bugüne kadar yurt içinde, Irak ve Suriye’nin kuzeyinde toplam 36 bin 854, bu yılın başından itibaren ise 3 bin 585 terörist etkisiz hale getirilmiştir” dedi.

Operasyonların Birleşmiş Milletler Şartı’nın 51’inci maddesinde belirtilen meşru müdafaa hakkı kapsamında ve uluslararası hukuka uygun, komşu ülkelerin toprak bütünlüğüne ve egemenlik haklarına saygılı, sadece ve sadece terör unsurları hedef alınarak, dini ve etnik kökenine bakılmaksızın masum insanlar başta olmak üzere tarihi, dini, kültürel dokular, hastaneler, sivil altyapı ile çevrenin güvenliğine ve korunmasına hiçbir ordunun göstermediği kadar azami dikkat ve hassasiyet gösterilerek icra edildiğini anlatan Akar, şöyle devam etti:

“Hal böyleyken, can damarları kesilen ve çökme noktasına gelen bu cani örgütün destekçilerinin boş durmadığı, her fırsatta iftira ve kara propagandaya başvurduğu, bu sefer de TSK’nın kimyasal silah kullandığı yalanını bir kez daha ortaya attığı görülmektedir. Diğer bir deyişle PKK-YPG’nin fiziken çöküşünü gören destekçilerinin kimyasının bozulduğuna tanık oluyoruz. Fizik kimya ilişkisi. Kahraman ordumuzun başarılarına gölge düşürmek, terör örgütüne nefes aldırmak isteyenlerin bu alçak iftiraları tamamen gerçek dışıdır, bir hezeyandır. Özellikle yurt dışında bir algı oluşturmaya yönelik ‘çamur at izi kalsın’ çabasıdır. Bu iftiraları atanlar, bunlara alet olanlar en hafif tabiriyle gaflet ve dalalet, hatta hıyanet içerisindedirler. Tüm dünyanın çok iyi bildiği gibi, TSK’nın envanterinde kimyasal silah ve mühimmat bulunmamakta, uluslararası hukuk ve anlaşmalarla yasaklanmış hiçbir silah ve mühimmat asla kullanılmamaktadır. Bu yalan ve iftira kampanyalarını yürütenler, binlerce evladı terör nedeniyle şehit ve gazi olan asil milletimiz nazarında zaten mahkum olmuşlardır. Bu terör sevicilerinden, ordubozanlardan yaptıklarının hesabı yargıda sorulmakta, süreç yakından takip edilmektedir.”