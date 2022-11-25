Hulusi Akar: 326 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Suriye’nin kuzeyinde Amerika Birleşik Devletleri gözlem noktasını vurduğu iddiası hakkında konuştu.

Terörü sona erdirmek, sınır güvenliğinin sağlamak için ne gerekiyorsa yapacaklarını ifade eden Bakan Akar, “Pençe Kılıç Harekatı’nda hava ve kara ateş destek vasıtalarıyla yapılan cezalandırma atışları ile devam ediyor. Harekatta şu ana kadar 326 terörist etkisiz hale getirildi” açıklamasını yaptı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısının ardından AK Parti Genel Merkezinden ayrılırken gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Pençe Kılıç Harekatı’ndaki son duruma ilişkin soru üzerine Akar, “Terörü sona erdirmek, ülkemizin ve milletimizin, sınırlarımızın güvenliğini sağlamak için ne gerekiyorsa yaptık, yapmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

“326 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ”

Son dönemin en büyük, kapsamlı ve etkili hava harekatı ile başlayan Pençe Kılıç Harekatı’nın başarıyla devam ettiğini ifade eden Akar, “Harekat, hava ve kara ateş destek vasıtalarıyla yapılan cezalandırma atışları ile devam ediyor. Harekatta şu ana kadar 326 terörist etkisiz hale getirildi” açıklamasında bulundu.

ABD GÖZLEM NOKTASI VURULDU İDDİASI

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin, Suriye’nin kuzeyinde “ABD gözlem noktasını vurduğu” iddiasının sorulması üzerine Bakan Akar, “Bizim koalisyon güçlerine veya sivillere zarar vermemiz söz konusu bile olamaz. Bizim tek hedefimiz var o da teröristler. Terörist neredeyse hedefimiz orası. Sivillere, çevreye zarar vermemek bizim en önemli ilkemiz” yanıtını verdi.