Hulusi Akar: 506 terörist etkisiz hale getirildi

Kabine toplantısı sonrasında açıklama yapan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 506 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Kabine toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pençe Kilit operasyonunda belli bir aşamaya gelindiğini belirtti. Zap bölgesinin teröristlerden temizlendiğini dile getiren Bakan Akar, Pençe Kilit operasyonuyla birlikte de Irak sınırı olan 302 kilometrelik hat güvenli hale getirildiğini belirtti. Öte yandan Akar, Pençe Kilit operasyonunda şu ana kadar 506 terörist etkisiz hale getirildiğini ifade etti.

Bakan Akar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilen kabine toplantısı sonrasında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevapladı. Bir gazetecinin NATO’nun Deniz Kuvvetleri komutasının bir yıl süreyle İngiltere’den Türkiye’ye geçtiğini belirterek yapılacak faaliyetlere ilişkin sorusu üzerine Akar, “Planlı faaliyetlerin komutası gerçekleştirilecek. Herhangi sıcak bir durum söz konusu değil” cevabını verdi.

Başka bir gazetecinin İngiltere’nin başkenti Londra’ya gerçekleştirdiği ziyarette “Type-23 firkateynlerinin alınmasına yönelik anlaşmaya varıldığına” ilişkin haberleri hatırlatması üzerine Akar, “Somutlaşmış, kesinleşmiş bir şey söz konusu değil. Bizim İngiltere Savunma Bakanı Sayın Wallace ile ikili ilişkiler, NATO kapsamında temaslarımız var. Son Londra ziyaretimiz de bu kapsamda gerçekleştirdiğimiz bir ziyaretti” diye konuştu.

SAVUNMA SANAYİİDE İŞ BİRLİĞİ

Akar, askeri eğitim iş birliği, tatbikatlar ve savunma sanayii konularında aralarında ABD, Almanya, Fransa, İtalya olmak üzere birçok ülke ile görüşmelerinin olduğunu belirterek, İngiltere’deki temaslarının da bunlardan biri olduğunu açıkladı.

ZAP TERÖRİSTLERDEN TEMİZLENDİ

Irak’ın kuzeyinde Zap bölgesindeki terör hedeflerine yönelik devam eden Pençe Kilit operasyonundaki son duruma ilişkin soru üzerine Akar, Türkiye’nin başta Irak ve Suriye olmak üzere tüm komşularının sınırlarına, egemenlik haklarına ve toprak bütünlüğüne saygılı olduğunu belirtti. Türk Silahlı Kuvvetlerinin tek hedefinin teröristler olduğunu vurgulayan Akar, “Bizim tek yaptığımız şey ülkemizin, milletimizin savunması ve güvenliği. Bunun için çalışıyor, yapılması gereken ne varsa yapıyoruz” diye konuştu.

IRAK SINIRINDA GÜVENLİ HAT

Terörle mücadelenin kararlılıkla artan bir tempoda, taarruzi bir ruhla devam ettiğini belirten Akar, şunları kaydetti:

“Pençe Kilit operasyonunda belli bir aşamaya gelindi. Zap bölgesi büyük ölçüde teröristlerden temizlendi. Yıllardan beri orada yerleşmiş teröristlerin mağaralarına girildi. İnleri, mağaraları, sığınakları teröristlerin başlarına yıkıldı. Pençe Kilit operasyonuyla birlikte de Irak sınırı olan 302 kilometrelik hat güvenli hale getirildi. Pençe Kilit operasyonunda şu ana kadar 506 terörist etkisiz hale getirildi. Operasyon kapsamında teröristler tarafından kullanılan 600’e yakın mağara, sığınak ile 2 binden fazla mayın ve el yapımı patlayıcı imha edildi. Mehmetçik operasyonda teröristlere ait 1174 silah ile 533 bin 275 mühimmat ele geçirdi.”