Hulusi Akar: 60 bin Suriyeli ülkesine döndü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, deprem sonrası 60 bin civarında Suriyelinin gönüllü olarak ülkesine döndüğünü duyurdu.

Hudutlardan herhangi bir kaçak geçişe asla müsaade etmeyiz, böyle bir şey söz konusu olamaz” dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu iller arasında bulunan Hatay’da incelemelerini sürdürüyor.

Suriye’nin kuzeyindeki Bahar Kalkanı ve Zeytin Dalı harekat bölgelerinin desteklendiği Kumlu Üs Bölgesi’ne giderek inceleme ve denetlemelerde bulunan Akar, komutanlık binasında brifing aldı.

Akar daha sonra beraberindeki komutanlarla üs bölgesinde bulunan bir pikabın kasasına binerek dolaştığı birliğin içinde incelemelerde bulundu. Silah bakımı yapan komando bölüğünün de yanına giden Akar, bölüğün faaliyetlerine ilişkin bilgi aldı. Bakımı yapılan silahları da inceleyen komandolara “Göreve hazır mısınız” diye sordu. Komandolar da Bakan Akar’a hep bir ağızdan “Daima hazırız” yanıtını verdi.

Buradaki incelemelerinin ardından Bakan Akar daha sonra beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler ile sınırın sıfır noktasına gitti. Kavalcık Şehit Er Gökhan Çakır Hudut Karakolu’na geçen Akar, inceleme ve denetlemelerine burada devam etti.

Gözetleme kulesine çıkan, hudut tekmili alan Akar, hudutların gece-gündüz izlendiği yerli ve milli üretim Dragoneye (ejderha gözü) Elektro-Optik Sensör Sistemi ve hudut güvenliğine yönelik faaliyetlere ilişkin bilgi aldı.

Yemekhaneye geçerek iftar menüsüne ilişkin de bilgi alan Bakan Akar, bölük komutanına yemek konusunda hassas olunması, Mehmetçiğin yemeklerinin özenle hazırlanması talimatı verdi.

“Hudutlarımız 7 gün 24 saat ileri teknoloji ürünü araç, gereçlerle korunmakta, kollanmakta, gözetlenmektedir”

Bakan Akar, hudut birliğindeki inceleme ve denetlemelerinin ardından, gündeme ilişkin soruları da yanıtladı.

Gün boyunca hudut birliğinde incelemelerde bulunduğu belirtilerek sınırdan yasa dışı geçiş iddiaları ve ülkelerine dönen Suriyelilere ilişkin soru üzerine Akar, “Sınırdan yasa dışı geçiş iddiaları kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. Hudutlarımız 7 gün 24 saat ileri teknoloji ürünü araç, gereçlerle Cumhuriyet tarihinin en yoğun tedbirleriyle gece-gündüz korunmakta, kollanmakta, gözetlenmektedir. Her türlü tedbiri alıyoruz. Deprem felaketi sonrası dahil zaman zaman siyasi mülahazalarla, şahsi ihtiraslarla gerçek dışı, abartılı, yanıltıcı söylemlerle hudut güvenliği, polemik konusu haline getirilmek isteniyor. Bu son derece yanlış bir davranıştır.” ifadelerini kullandı.

“60 bin civarında Suriyeli gönüllü olarak ülkesine döndü”

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından da “Suriye’den Türkiye’ye doğru sığınmacı akını” olduğuna yönelik iddianın ortaya atıldığını hatırlatan Akar, şöyle konuştu:

“Bu tezviratın gerçek olmadığı açık ve net şekilde ortaya konuldu. Sınır hattında denetlemeler yaptık, sivil ve askeri makamlarla konuştuk, görüştük. Bunların iftira olduğunu, durumun tam tersi olduğunu kamuoyuyla paylaştık. Deprem sonrası yakınlarını, evini kaybeden 60 bin civarında Suriyeli gönüllü olarak ülkesine döndü. Hudutlardan herhangi bir kaçak geçişe asla müsaade etmeyiz, böyle bir şey söz konusu olamaz.”

“Bu kesinlikle insanlık ve nefret suçudur”

Danimarka’da Kur’an-ı Kerim ve Türk bayrağına yönelik saldırıya ilişkin soru üzerine Akar, “Bayrağımıza ve Kutsal Kitabımıza yönelik saldırı büyük bir barbarlık, aşağılık ve iğrenç bir davranış örneğidir. Bu kesinlikle insanlık ve nefret suçudur. Bunu asla kabul edemeyiz” diye konuştu.

Bu tür nefret söylemlerinin giderek yaygınlaştığına dikkati çeken Bakan Akar, şunları söyledi:

“Bu insanlık adına son derece utanç verici bir eylem. Bunu şiddetle kınıyor, lanetliyoruz. Bu, hiçbir şekilde ifade özgürlüğü ile izah edilemez. Sözde ‘ifade özgürlüğü adına bunların yapıldığını’ söyleyenler büyük bir yanılgı, yalan içindeler. Bu tür eylemlere güya ‘demokrasi’ kisvesi içinde izin verdiklerini söylüyorlar. Bunlara göz yumulması, izin verilmesi insanlık ve nefret suçuna ortak olmak anlamına gelir. NATO müttefikimiz olanlardan veya olmaya aday olanlardan bu konularda daha hassas olmalarını, bu eylemi gerçekleştiren mahluklara derhal gereğini yapmaları ve medeni ülkelerin aldığı tedbirlere benzer tedbirleri almaları gerektiğini de bir kez daha hatırlatmak istiyorum.”

Milletvekili adaylığı

Milletvekili adaylığına yönelik yer alan haberlere ilişkin değerlendirmesi de sorulan Bakan Akar, “Şu anda hudut birliğinde yani kışla içindeyiz. Burada Mehmetçik ile beraberiz. Buralar siyasi değerlendirmelerin yapılacağı yerler değil. Siyasi konular, başka yerlerde yeri ve zamanı geldiğinde konuşulur.” yanıtını verdi.