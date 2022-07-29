Hulusi Akar: ABD hatasından dönecektir

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Amerika Birleşik Devletleri’nin F-16 satışı ile ilgili değerlendirmede bulundu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Al-Jazeera televizyonuna açıklamalarda bulundu.

Akar, ABD’nin Türkiye’ye F-16 satışıyla ilgili, “ABD Kongresi bu uçakların kullanımı ile ilgili kanun ve şartlar yayınladı. Biz de şartlı bir şekilde uçak almayı kabul etmeyeceğimizi söyledik. Bu şartların daha sonra değişeceğine inanıyoruz” dedi. ABD’nin uçak satışı için kurumsal davranacağını ifade eden Akar, “Çünkü biz müttefikiz. Beraber yapacak çok işimiz var. O yüzden ABD’nin hatasından geri döneceğini umuyoruz” diye konuştu.