Hulusi Akar, ABD’li komutanla görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Amerika Birleşik Devletleri Genelkurmay Başkanı Dunford ile görüşme yaptı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Akar’ın, Dunford ve beraberindeki heyeti kabul ettiği görüşmeye, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler’in de katıldığı bildirildi.

Kabulde, Suriye’nin kuzeyindeki gelişmeler, ABD’nin bölgeden çekilmesi, terör örgütü PKK/YPG’ye verilen silahların geri alınması ve DAEŞ dahil terör örgütleriyle mücadele konularında görüş alışverişinde bulunulduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Bu kapsamda, Bakan Akar tarafından konuk heyete; Türk Silahlı Kuvvetlerinin Kürt kardeşlerimize karşı değil, bölgedeki tüm etnik ve dini topluluklar için tehdit teşkil eden PKK/YPG ve DEAŞ’lı teröristlere karşı mücadele ettiği, bu mücadelede ülkemizin Suriye ve Irak’ın toprak bütünlüğüne daima saygılı olduğu, Münbiç yol haritasının süratle tamamlanarak terör örgütü PKK/YPG’nin bir an önce bölgeden çıkarılması gerektiği, Türkiye’nin, sınırlarının güvenliği ve bölgenin istikrarı için gereken her türlü tedbiri almakta kararlı olduğu vurgulandı.”

ABD’DEN AÇIKLAMA

ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford’un Ankara’da Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile görüşmesinde Münbiç yol haritasının tamamlanması ve ABD askerlerinin Suriye’den çekilmesine ilişkin koordinasyon konularının ele alındığı bildirildi.

Orgeneral Dunford’un Türkiye ziyaretine ilişkin açıklamada bulunan ABD Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Albay Patrik Ryder, Dunford’un Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’a eşlik etmek üzere Ankara’da bulunduğunu söyledi.

Dunford’un ziyaret kapsamında Bakan Akar’ın yanı sıra mevkidaşı Orgeneral Güler’le bir araya geldiğini belirten Ryder, “Orgeneral Güler ve Bakan Akar’la görüşmelerinde, Suriye’deki güvenlik durumu, Münbiç yol haritasının tamamlanması ve ABD askerlerinin maksatlı, koordineli bir şekilde Suriye’den çekilmesi ele alındı.” ifadelerini kullandı.

Joseph Dunford’un Türkiye’nin güvenliğine olan bağlılığını yinelediğini kaydeden Albay Ryder, toplantıda Türkiye ve ABD’nin terörle mücadele konusundaki iş birliğinin de ele alındığına dikkati çekti.

TRT