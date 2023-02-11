Hulusi Akar açıkladı! Mehmetçik sahada

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kahramanmaraş’ta merkezli 10 ilde meydana gelen deprem hakkında açıklama yaptı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kahramanmaraş 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerle ilgili açıklamalarda bulundu.

“Türk Silahlı Kuvvetleri 25 bin 67 personeliyle fiilen deprem bölgesinde görev yapmaktadır.” diyen Bakan Akar deprem bölgesine hava yardım koridoruyla ilgili, “Şu ana kadar 63 uçakla yapılan 707 sortiyle, 9 bin 780 uzman personeli ve 625 ton malzemeyi hedeflerine ulaştırdık.” dedi.

Depremin etkilendiği 10 ilin toplam nüfusu 13 milyon 421 bin. TÜİK verilerine göre, depremden etkilenen illerin son nüfus sayıları şöyle: Gaziantep 2 milyon 154 bin 51. Hatay 1 milyon 686 bin 43. Adana 2 milyon 274 bin 106. Osmaniye 559 bin 405. Diyarbakır 1 milyon 804 bin 880 bin. Kahramanmaraş 1 milyon 177 bin 436. Malatya 812 bin 580. Adıyaman 635 bin 169, Kilis 147 bin 919. Şanlıurfa 2 milyon 170 bin 110.