‘Hulusi Akar, Akşener ile görüştü’ iddiası için açıklama

Milli Savunma Bakanlığı, Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın Akşener ile görüştüğü iddiası hakkında açıklama yaptı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın, İYİ Parti lideri Meral Akşener’i 6’lı Masa’da yaşanan kriz öncesi gizlice ziyaret ettiğine ilişkin iddia gündem oldu.

İddiayı ortaya atan gazeteciye Twitter hesabı üzerinden cevap veren Milli Savunma Bakanlığı İletişim Danışmanı Ekrem Okutan, “Görünen o ki hezeyan içinde, halüsinasyon görüyor. Tavsiyem; doktora görünmesi, temennim, başını semaya her kaldırdığında yalanları için Allah’tan af dilemesidir” ifadesini kullandı.

BAKANLIK DA YALANLADI

Öte yandan Milli Savunma Bakanlığıdasöz konusu iddiayı yalanladı.

“ASILSIZ”

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, “Asılsız iddia ve yorumların yer aldığı köşe yazısı Bakanlığımız tarafından tekzip edilmiş ve söz konusu tekzip metni yayımlanmıştır” ifadelerine yer verildi.