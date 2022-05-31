Hulusi Akar, Al Nahyan ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı ve Abu Dabi Emiri Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan ile görüştü.

Akar, resmi ziyaret kapsamında geldiği başkent Abu Dabi’de, BAE Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Muhammed Bin Ahmad Al Bowardi ile bir araya gelmesinin ardından BAE Devlet Başkanı ve Abu Dabi Emiri Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile de görüştü.

İkili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularının ele alındığı görüşmede, Bakan Akar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını ileterek Şeyh Halife bin Zayid Al Nahyan’ın vefatı nedeniyle başsağlığı dileklerini sundu. Akar, ‘Devlet Başkanı’ seçilmesinden dolayı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan’ı tebrik etti.