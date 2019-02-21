Hulusi Akar, Amerika’ya gidiyor

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler, bugün Amerika Birleşik Devletleri’ne gidecek.

Akar’ın, ABD Savunma Bakan Vekili Shanahan’ın da aralarında bulunduğu görüşmelerinde, Suriye ve bölgesel gelişmeler ele alınacak.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler’in de bulunduğu heyetle bugün ABD’ye gidecek.

Edinilen bilgiye göre, Bakan Akar, beraberindeki bir heyetle ABD’de temaslarda bulunacak.

Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler’in de aralarında bulunduğu heyetle başkent Washington’a gidecek. Akar, ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan’la da görüşecek.

Görüşmelerde, Suriye başta olmak üzere, bölgesel konuların ve iki ülke arasındaki ilişkilerin ele alınacağı öğrenildi.

NTV