Hulusi Akar, Azeri mevkidaşıyla havalimanını ziyaret etti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ile havalimanını ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Azerbaycan ziyareti kapsamında Bakü’ye giden Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile temaslarını sürdürdü.

Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ile Tagiyev Hava Üssü’nü ziyaret eden Akar, daha sonra askerî tersaneye geçti. TSK komuta kademesinin de yer aldığı ziyaretlerde Bakan Akar’a faaliyetlere ilişkin bilgi verildi. Hava üssü ve tersanenin altyapı, imkân ve kabiliyetlerinin yerinde görüldüğü, ileriye dönük yapılabileceklere ilişkin karşılıklı bilgi ve görüş alışverişinde bulunulan ziyarete, Azerbaycan Hava ve Deniz Kuvvetleri Komutanları da katıldı.

Milli Savunma Bakanı Akar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Muhammed Bin Ahmad Al Bowardi’nin resmi davetlisi olarak bugün Abu Dabi’ye gidecek. Ziyaret kapsamında ikili ve bölgesel konuların yanı sıra askeri eğitim iş birliği ile savunma sanayii konularının ele alınması bekleniyor. Akar’ın ziyareti Türkiye’den bir savunma bakanının 15 yıl sonra yapacağı ilk resmi ziyaret olma özelliği taşıyor.