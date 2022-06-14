Hulusi Akar Brüksel’e gidiyor

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı’na katılmak üzere Brüksel’e gidecek.

Akar, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg başta olmak üzere çeşitli ikili görüşmeler yapacak.

NATO üyesi ülkelerin savunma bakanları, 15-16 Haziran tarihlerinde NATO Karargahı’nda bir araya gelecek.

Türkiye’yi temsilen Milli Savunma Bakanı Akar da toplantıya katılmak üzere akşam saatlerinde Belçika’nın başkenti Brüksel’e hareket edecek.

Toplantılar kapsamında NATO Karargahı’nda düzenlenecek oturumlara katılacak Bakan Akar, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg başta olmak üzere çeşitli ikili görüşmeler gerçekleştirecek.