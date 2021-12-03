Hulusi Akar: Bu bizim boynumuzun borcu

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, savunma sanayindeki son dönem gelişmelere ilişkin açıklama yaptı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, “Tek yürek, tek yumruk olarak çok daha fazla çalışarak önümüzdeki teknoloji bariyerlerini aşacağız. Bu bizim boynumuzun borcu.” dedi.

Bakan Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Bakan Yardımcısı Muhsin Dere ile MKE Mühimmat Fabrikası’nı ziyaret etti.

MKE Anonim Şirketinin faaliyetlerine ilişkin Genel Müdür Yasin Akdere’den brifing alan Akar ve beraberindeki TSK komuta kademesi, daha sonra işçilerle bir araya geldi.

Savunma ve havacılıkta yeni ihracat rekoru

MKE tarafından üretilen Milli Deniz Topu’nun kara test atışının ardından MKE’de işçilerle bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti ifade eden Akar, “Yaşadığımız büyük gururun ardından sizlerle beraberiz. Sizlerden çok şey bekliyoruz. Sizlere güvenimiz tamdır. Yeni yapısıyla MKE Anonim Şirketinin bugüne kadar yaptığı gibi şanlı tarihine yaraşır şekilde çok daha başarılı işler yapacağına tüm kalbimizle inanıyoruz.” diye konuştu.