Hulusi Akar, Burchuladze ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Burchuladze ve Zakir Hasanov ile görüştü.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Gürcistan Savunma Bakanı Burchuladze ve Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov ile görüştü.

‘Türkiye-Gürcistan-Azerbaycan Savunma Bakanları Toplantısı’ Kayseri’de yapılırken, ikili görüşmelerin ardından Bakan Hulusi Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Hasanov ve Gürcistan Savunma Bakanı Burchuladze, üçlü toplantı için bir araya geldi. Toplantının ardından Bakan Akar açıklamalarda bulunuyor.

Bakan Akar’ın açıklamalarından satır başları şöyle; Azerbaycan ve Gürcistan ile iş birliğimiz giderek artmaya devam ediyor. Ermenistan’a uzatılan barış ve dostluk elini uzanmasını bekliyoruz. Ermenistan ateşkes ihlallerinden kaçınırsa, ateşkes anlaşmasına uyarsa barış ve istikrar olabilir.