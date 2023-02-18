Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, deprem bölgesinde gerçekleştirilen mutfak ve sahra ekmek fırınında incelemelerde bulundu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, deprem sonrası ilk andan itibaren görev yapan Mehmetçiğin Antakya’daki nöbet, devriye, arama kurtarma faaliyetlerinin yanı sıra çadır kurma ile günlük 10 bin kişilik yemek dağıtımı gerçekleştirilen mutfak ve sahra ekmek fırınında incelemelerde bulundu.

Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 11 ili etkileyen “asrın felaketinin” hemen ardından beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Musa Avsever ile Hatay’a gelen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, kentteki nöbet, devriye, arama kurtarma ve yaşam destek faaliyetlerini ilk günden itibaren yerinde takip etmeyi sürdürüyor.

Antakya merkezdeki Türk Silahlı Kuvvetleri İrtibat Bürosu’na giderek nöbet, devriye, arama kurtarma faaliyetlerinin yanı sıra yaşam destek çalışmalarına ilişkin bilgi alan Akar, güvenliği sağlamakla görevli komandolarla da sohbet etti.

Daha sonra MSB’ye bağlı ASFAT A.Ş tarafından kurulan günlük 10 bin kişilik yemek dağıtım kapasitesine sahip mutfak ile Türk Silahlı Kuvvetlerine ait ekmek fırınını denetleyen Akar, burada yemek yiyen vatandaşları ziyaret etti.

Hazal isimli küçük kız ve ailesiyle yakından ilgilenen onların taleplerini dinleyen Akar, Mehmetçik tarafından Atakaş Hatayspor Tesislerindeki alanda gerçekleştirilen çadır kurulum çalışmalarını da inceledi. Çalışmalara ilişkin bilgi alan talimat veren Akar, deprem sonrası tekrar faaliyetlerine başlayan bir fırını da ziyaret etti, ekmek dağıttı.