Hulusi Akar, Devlet Mezarlığı’na gitti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve kuvvet komutanları, Devlet Mezarlığı’na ziyaret gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve garnizonda görevli subay ve astsubaylarla Devlet Mezarlığı’nı ziyaret etti.

Akar, şeref defterine şunları yazdı: “Vatanımızı, asil milletimizi ve kutsal değerlerimizi korumak için gösterdiğiniz fedakarlık ve kahramanlıklar, bizler için en büyük ilham kaynağıdır. Bu anlamlı gün vesilesiyle Sultan Alparslan’dan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e kadar bin yıldır bize vatan olan bu topraklarda bugünlere, bu seviyelere gelmemizde emeği geçen, katkı sağlayan bütün komutanlarımızı, devlet büyüklerimizi, aziz şehitlerimizi, ebediyete intikal eden kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum.”