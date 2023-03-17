Hulusi Akar: Devlet, millet el ele bu felaketten çıkacak

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 7.7’lik depremle yıkıma uğrayan Hatay’da vatandaşlarla sohbet etti.

Milli Savunma Bakanı Akar, depremin en şiddetli vurduğu illerin başındaki Hatay’da esnaflar için yapılan prefabrik çarşıda incelemelerde bulundu. Burada afetzede esnafla sohbet eden Bakan Akar, “Devlet, millet el ele bu felaketten çıkacak.” dedi.

6 Şubat’ta merkez üssü Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu iller arasında yer alan Hatay’da enkaz kaldırma çalışmalarının yanı sıra yaşam destek ve hayatın normale dönmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’da sürekli bölgede bulunarak çalışmaları takip ediyor. Bu çerçevede Bakan Akar, Defne ilçesinde kurulan Sevgi Park Prefabrik İş Yeri’nde incelemelerde bulundu.

Esnaf için 50 prefabrik iş yerinden oluşturulan çarşıya ilişkin yetkililerden bilgi alan Akar, iş yerlerini gezdi. Çekilen kura sonucu iş yeri almaya hak kazanan esnaf ile sohbet eden Bakan Akar, iş yerlerinin kurulumunda görev alan işçilerle de bir araya geldi.