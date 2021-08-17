Hulusi Akar: Dünya devleri ile yarışır hale geldik

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İHA ve SİHA üreten firmalarımızın dünya devleriyle yarıştığını söyledi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, “Başta yerli ve milli İHA, SİHA’lar olmak üzere TSK tarafından kullanılarak sahada yeteneklerini ispatlamış bu silah sistemlerimizi uluslararası standartlarda tasarlayan, üreten ve ihraç eden yerli ve milli firmalarımız; dünya devleri ile yarışır hale gelmiş, milletçe gurur kaynağımız olmuştur.” dedi.

Dost ve müttefik ülkelerin temsilcilerini ve dünyanın önde gelen savunma sanayi firmalarının yöneticilerini ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden Akar, son dönemde yaşanan gelişmelere bağlı olarak savunma ve güvenlik konularının birçok ülkenin gündeminde ilk sırada yer aldığını belirtti.

Güçlü olmak için sadece günün koşullarına adapte olmanın yeterli olmadığına, öngörü ve proaktif tedbirlerin de önemine işaret eden Bakan Akar, “Yarının dünyasında söz sahibi olmak isteyen ülkeler, savunma ve güvenlik stratejilerini güncel tutmak, risk ve tehditlere karşı hazırlıklı olmak zorundalar. Zira gelecek yıllarda harekat ortamının alacağı şekil, klasik yaklaşımlar ve geleneksel düşünme kalıplarıyla çözümlenemeyecek kadar zorlaşmaktadır.” diye konuştu.

Akar, siber güvenlik, yapay zeka, büyük veri analizi ile robotik ve otonom sistemleri yakından takip ettiklerini belirterek, sürü dronelardan kuantum radarlara, lazer silahlardan, yönlendirilmiş enerjiyi kullanan silahlara ve mikro uydulara kadar pek çok ürün ve teknolojinin bulunduğunu ve kullanıldığını söyledi.