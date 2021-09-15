Hulusi Akar: Düşman gözleri korkutuyor

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, tatbikatların önemine değinerek, “Bu başarılı tatbikatlar, aynı zamanda bizi izleyen düşman gözleri korkutuyor, dost ve kardeşlerimizi heyecanlandırıyor” dedi.

Türkiye ve Azerbaycan hava kuvvetlerince gerçekleştirilen TURAZ Şahini 2021 Tatbikatı’nın “Seçkin Gözlemci Günü”, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov’un katılımıyla yapıldı.

Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Atilla Gülan, 3. Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Önder Şensöz ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Akar ve Hasanov’a, Anadolu Kartalı Eğitim Merkezi’nde tatbikat ve “Seçkin Gözlemci Günü” faaliyetlerine ilişkin brifing verildi.

Brifingin ardından konuşan Akar, Ermenistan’ı bir kez daha uyardı, Azerbaycan’a destek konusunda net konuştu.

“Azerbaycan’a karşı yapılan tehditleri bize karşı yapılmış olarak algılıyoruz. Bizim temennimiz Ermenistan’ın ateşkese uyması, herhangi bir yanlışlık yapmaması ve ateşkesin kalıcılığı ve istikrarın bir an önce sağlanması. Ermenistan’a karşı, bölge halkına karşı uzatılan barış elinin karşılık bulması. Fakat şu ana kadar maalesef tam bir cevap alınamadı ise de bazı iz ve emareler var.”