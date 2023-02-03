Hulusi Akar, Endonezyalı mevkidaşıyla görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Endonezya Savunma Bakanı Prabowo Subianto ile görüşme gerçekleştirdi.

Bakan Akar, davetlisi olarak Türkiye’ye resmi ziyaret gerçekleştiren Subianto’yu, Milli Savunma Bakanlığı’nda askeri törenle karşıladı. Tören mangasını selamlamasının ardından Subianto, şeref defterini imzaladı.

Törenin ardından Bakan Akar ile Endonezya Savunma Bakanı Subianto önce baş başa görüştü, daha sonra heyetler arası görüşmelere başkanlık etti. Görüşmelerin ardından Akar ile Subianto tarafından iki ülke arasında Askeri İş birliği Uygulama Planı imzalandı.

İmza töreninin ardından konuşan Akar, görüşmelerde ikili ve bölgesel konular hakkında görüş alışverişinde bulunduklarını belirterek, “Ülkelerimiz arasındaki uzun mesafeye rağmen tarihi geçmişimiz, aramızdaki bağlar bu mesafeyi yakınlaştırıyor. Ülkelerimiz arasında mevcut olan askeri eğitim, tatbikat ve savunma sanayiindeki iş birliği potansiyelini artırmamız önemli. Bugün imzaladığımız Askeri İş birliği Uygulama Planı’nın da hem bölgelerimizin hem de dünyanın barış, güvenlik ve istikrarına önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz” dedi.