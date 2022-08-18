Hulusi Akar, Kral Abdullah ile FNSS üretim tesislerinde

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Malezya Kralı Abdullah Şah ile FNSS üretim tesislerinde incelemelerde bulundu.

Bakan Akar, dün Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah ve beraberindeki heyetin, FNSS şirketinin Ankara Gölbaşı’ndaki üretim tesisleri ziyaretine eşlik etti. Tesiste üretilen zırhlı muharebe araçları hakkında bilgi alan Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah daha sonra araçların üretildiği fabrikada incelemelerde bulundu. Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah ve Bakan Akar, tesiste üretilen zırhlı araçlara binerek test etti.

İkili ayrıca zırhlı araçların sürüş ve kabiliyetlerinin sergilendiği gösteriyi izledi.