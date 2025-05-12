Hulusi Akar: “Gençlerimizin Canını Kazanacağız”

HULUSİ AKAR’DAN PKK’YA YANIT

Terör örgütü PKK’nın fesih kararını değerlendiren TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, “İnşallah sulh ile sükun ile vatanımız ve milletimiz bir kez daha karşılaşacak. Böylece çok ciddi şekilde zaman kazanacağız, kaynak kazanacağız, en önemlisi de gençlerimizin, evlatlarımızın canını kazanacağız” şeklinde konuştu. Akar, 40 yılı aşkın zamandır milletin başına bela olan terörden Türkiye’yi kurtarma iradelerini vurguladı.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE HEDEFİ

40 yılı aşkın süredir asil milletin başına bela olan terörle mücadele etme kararlılığını yineleyen Akar, “Bugün o gün, an şimdi. İnşallah bu musibetten asil milletimizi kurtardık, kurtaracağız. Cumhurbaşkanımız son derece kararlı, Devlet Bahçeli de o kadar kararlı. Cumhur İttifakı, vatanını sevenlerle birlikte omuz omuza, el ele vererek bu beladan kurtulacak” dedi. Bu kararlılıkla terörsüz bir Türkiye yaratma hedefinde olduklarını belirtti.

BÜYÜK BİR HAMLE YAPILACAK

Doğu ve Güneydoğu’da büyük bir hamle yapılacağını ifade eden Akar, devlet iradesinin koyulması gerektiğini vurguladı. “Devlet dedi ki ‘çık konuş’. Örgütü feshet, silahları bırak” dedi. Konuşmalarının ardından örgütün feshedildiğini ve silahların bırakıldığını belirterek, “Yargı, idare, mülkiye dahil herkes bu konuda görevini biliyor. Çalışmalar bu doğrultuda yapılacak” dedi. Akar, Türkiye’nin bekasının yanında, 86 milyon vatandaşın dini ve mezhep ayrımı olmaksızın bir ve beraber yaşama hedefine yönelik kararlılığını da dile getirdi.