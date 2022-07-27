Hulusi Akar: Gıda fiyatlarının düşmesini sağlayacak

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, tahıl anlaşmasına değindi ve küresel gıda fiyatlarının düşeceğini söyledi.

İstanbul’da Milli Savunma Üniversitesi içerisinde kurulan Müşterek Koordinasyon Merkezi merkezi bugün resmi olarak açıldı. Açılışı yapan Bakan Akar, “Sahada herhangi bir askeri unsur mevcut değildir. Merkez, küresel gıda fiyatlarının düşmesini sağlayacaktır. Şu anda Karadeniz’de mayın temizlemeye ihtiyaç duyulmuyor” açıklamasını yaptı.

Ukrayna’dan yapılacak olan tahıl sevkıyatına ilişkin geçtiğimiz Cuma günü İstanbul’da atılan imzanın ardından bugün İstanbul’da tahıl sevkiyatı üssü açıldı.

Milli Savunma Üniversitesi içerisinde kurulan Müşterek Koordinasyon Merkezi’nde Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler(BM) yetkilileri yer alıyor.

BAKAN AKAR: MAYIN TEMİZLEME KONUSUNDA HERHANGİ BİR İHTİYAÇ BULUNMUYOR

Milli Savunma Üniversitesi içerisinde kurulan merkezin açılışını Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar yaptı.

Bakan Akar, açılış töreninde yaptığı konuşmada şu açıklamaları yaptı:

“Bildiğiniz üzere Rusya ve Ukrayna arasındaki çatışma, enerji ve gıda krizini artırmıştır. Dünyadaki tahıl arzının 3 te 1’i Rusya ve Ukrayna tarafından sağlanmaktadır.

Başta Ortadoğu ve Afrika olmak üzere düzensiz göç nedeniyle ciddi bir güvenlik riski bulunmaktadır. 25 milyon tondan fazla tahılın güvenli ve hızlı bir şekilde tahliye edilmesi zarureti doğurmuştur.

Rusya Federasyonu, Ukayna ve Türkiye tarafından bir general görevlendirilmiş, ilk kez 4’lü bir toplantı icra edilmiştir. Bu uzun ve meşekkatli çalışmalar 22 Temmuz’da imzalanan anlaşma ile sonuçlanmıştır. Bu merkezin vazifesi Ukrayna’dan ihraç edilen tahılın dağıtılmasını sağlamaktadır. Sahada herhangi bir askeri unsur mevcut değildir. Bu merkez, ticari gemilerin intikalini takip edecek ve geçiş faaliyetlerini BM ve taraf ülkeler ile koordineli olarak yürütecektir.

Mayın temizlemeye ihtiyaç duyulursa işbirliği içinde çalışılacaktır. Şu anda Karadeniz’de mayın temizlemeye ihtiyaç duyulmuyor. Taraflar tarafından imzalanan belge 120 gün geçerli olacak, istenildiğinde yenilenecektir. Halihazırda Ukrayna limanlardan çıkacak gemilerin yükleme işlemleri devam etmektedir. Yapılacak çalışmaların tahıl krizini aşmada ve fiyatların aşağı çekilmesinde önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Temennimiz kollektif ve başarılı çalışmalarla barışa katkı sağlamasıdır. Mutabakata taraflarca uyulması en büyük arzumuzdur. Ortak çalışma iradesi tüm krizlerin iyi niyet ve diyalogla önlenebileceğini göstermektedir.”

22 Temmuz’da İstanbul’da, Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında “Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi Belgesi” imzalanmıştı. 22 Temmuz’da İstanbul’da, Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında “Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi Belgesi” imzalanmıştı.

SÖZCÜ KALIN: İKİ HAFTA İÇERİSİNDE GEMİLERİN ÇIKMASINI BEKLEYEBİLİRİZ

Diğer taraftan, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, tahıl sevkiyatı ile ilgili yaptığı açıklamada, “İki tarafın mutabakat sağlayarak bir araya geldiği bir anlaşma yapıldı. Bu, eğer sürdürülebilir, devam ederse, sadece Rusya ve Ukrayna değil, diğer ülkeler tarafından da desteklenirse, bundan sonra yeni ateşkes, esir mübadelesi ve barış anlaşmalarının zeminini hazırlayacak bir güven ortamı da inşa edebilir. İstanbul’da kurulacak merkezde dört taraftan temsilciler olacak. Cumartesi günü saldırı gerçekleşince, bundan rahatsız olduk ve bunu da hemen hem Rus hem Ukrayna tarafıyla görüştük.” dedi.

Beklentinin, bütün tarafların anlaşma şartlarına tam bağlı kalmaları olduğuna işaret eden Kalın, “Tahıl sevkiyatı hem Rusya’nın hem Ukrayna’nın menfaatine. İki hafta içerisinde ilk gemilerin çıkmasını bekleyebiliriz. Bu, biraz da ülkelerin ne kadar hazır olduklarına bağlı” değerlendirmesini yaptı.

“Bu anlaşma 4 aylığına yapıldı. Fakat iki tarafın da mutabakatı sağlanırsa otomatikman uzatılabilecek.” diyen Kalın, karşılıklı mutabakata varılıp “Devam edilsin” denilmesinin yeterli olacağını vurguladı.

BM: KARADENİZ’DEN GEÇEN GEMİLERİN DENETİMİ TÜRK YETKİLİLER TARAFINDAN YAPILACAK

Birleşmiş Milletler (BM), Ukrayna tahılını Karadeniz üzerinden taşıyacak gemilerin denetimlerinin Ortak Koordinasyon Komitesi’nin desteğiyle Türk yetkililer tarafından gerçekleştirileceğini doğruladı.