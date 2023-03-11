Hulusi Akar Hatay’da talepleri dinledi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 7.7’lik depremle yıkıma uğrayan Hatay’da depremzedelerin taleplerini dinledi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hatay’ın Arsuz ilçesinde depremin yaralarının sarılmasına yönelik devam eden çalışmaları inceleyerek, afetzedelerin taleplerini dinledi.

Bakan Akar, beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile depremlerden etkilenen Hatay’daki faaliyetlerine devam ediyor.

Bu kapsamda Antakya’da incelemelerde bulunan Akar, Arsuz ilçesine geçerek depremin yaralarının sarılmasına yönelik devam eden çalışmaları inceledi.

Akar, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Koordinasyon Merkezi’nde çalışmalara ilişkin bilgi aldı. Buradan çadır kente geçen Akar, depremzedelerle bir araya geldi, taleplerini dinledi ve çocuklarla ilgilendi.

Çadır kentteki sosyal markette de incelemelerde bulunan Bakan Akar, daha sonra depremzedelerin kullanımına açılan, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait Gülcihan ve Uluçınar özel eğitim merkezlerine geçti. Depremzedeler, Bakan Akar’a askeri kampların kendilerine açılmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi. Akar da “Devlet millet el ele, omuz omuza hep beraber bu yaraları hep beraber saracağız. Devlet, millet olarak bir ve beraberiz” dedi.