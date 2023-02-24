Hulusi Akar: Hep birlikte yaraları saracağız

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 7.7’lik depremle sarsılan ülkemizin yaraları hep birlikte saracağını duyurdu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, depremlerden ağır hasar alan Gaziantep’in İslahiye ve Nurdağı ilçelerini ziyaret etti. Depremzedelerle görüşen Akar, vatandaş ve devletin bu zor günlerde omuz omuz verdiğini söyledi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile Mehmetçiğin bölgedeki nöbet, devriye, arama kurtarma ve yaşam destek faaliyetlerini takip etmeyi sürdürüyor.

Akar ile Güler, depremlerin yıkıma yol açtığı Gaziantep’in İslahiye ve Nurdağı ilçelerini de ziyaret etti. İslahiye’de Kalyon Konteyner Kent ve Koordinasyon Merkezi’ne giden Akar, konteynerde kalan bir aileyle görüştü. Ardından da Nurdağı’na geçti. Hulusi Akar, burada konteyner kent ve çadır sosyal alanlarında incelemelerde bulundu.

Akar ve Orgeneral Güler daha sonra Gaziantep Valiliği AFAD Koordinasyon Merkezi’ne de giderek çalışmalara ilişkin bilgi aldı. Bakan Akar “Bu asrın felaketinde millet birbirine sarıldı, tek yumruk ve tek yürek, devletiyle omuz omuza oldu. Hep birlikte yaraları saracağız” dedi.