Hulusi Akar: Hiçbir yasa dışı geçişe izin vermeyeceğiz

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada hiçbir yasa dışı geçişe izin verilmeyeceğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, sosyal medyada hudut güvenliğinin ihlal edildiğine dair gerçeği yansıtmayan görüntü ve fotoğraflar paylaşıldığını belirterek dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Depremin büyük yıkıma yol açtığı Hatay’ın Kırıkhan ilçesindeki çadır kentte iftar programına katılan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’a, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay eşlik etti.

İftarın ardından açıklamalarda bulunan Bakan Akar, tarihin en büyük felaketlerinden birinin yaşandığını ve depremin hemen ardından devletin vatandaşların yanına koştuğunu söyledi.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin de ilk andan itibaren tüm imkanlarını vatandaşlar için seferber ettiğini kaydeden Bakan Akar, başta Cumhurbaşkanı olmak üzere tüm bakanların, valilerin, kurum ve kuruluşların ilk andan itibaren çalışmalarını sürdürdüğüne dikkat çekti.

‘MEHMETÇİK, HUDUT NAMUSTUR ANLAYIŞI İÇİNDE KORUYOR’

Mehmetçiğin depremle, terörle mücadele ve hudut güvenliği çalışmalarının eksiksiz ilerlediğini vurgulayan Akar, “Karada, denizde, havada hak ve menfaatlerimizi korumak, kollamak için bütün unsurlarımız gece gündüz demeden çalışmalarını sürdürüyor. Mehmetçik ‘Hudut namustur’ anlayışı içinde Cumhuriyet tarihimizin en yoğun tedbirleriyle hudutlarımızı koruyor. En ileri teknolojiyi kullanarak hudutlardan yasa dışı geçişlere asla izin vermiyor” dedi.