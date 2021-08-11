Hulusi Akar, Jalal ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pakistan ziyareti sırasında ülkenin Savunma Bakanı Zobaida Jalal ile görüştü.

Bakan Akar, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere gittiği Pakistan’da, mevkidaşı Zobaida Jalal ile parlamento binasındaki makamında bir araya geldi.

Görüşmede Bakan Akar, iki ülkenin savunma sanayi alanındaki iş birliğinin geldiği düzeyden duyulan memnuniyeti, bu seviyenin daha da artırılmasının önemine değindi. Bakan Akar, ayrıca FETÖ başta olmak üzere terörle mücadelede birlikte hareket edilmesinin gerekliliğine vurgu yaptı.