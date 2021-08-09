Hulusi Akar: Kabil Havalimanı’nı işletmeye hazırız

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Afganlara destek olmak için Kabil Havalimanı’nı işletmeye talip olduklarını söyledi.

Terörle mücadeleye de değinen Akar, 24 Temmuz 2015’ten bugüne kadar 18 bin 313 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Dünyanın en saygın ve zorlu kursları arasında yer aldığı belirtilen, “Özel Kuvvetleri İhtisas Kursu”nu bitiren kursiyerler, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın katıldığı törenle bordo berelerini taktı. Törene Akar’ın yanısıra Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Genelkurmay İkinci Başkanı Korgeneral Selçuk Bayraktaroğlu katıldı. Akar buradaki konuşmasında, terörle mücadelede 24 Temmuz 2015’ten itibaren başlayan yeni dönemin Pençe operasyonları ile devam ettiğini belirterek, şunları söyledi:

‘Bu iş bitecek’

“TSK mensuplarının kahramanlık ve fedakarlık hikayesi bitmedi, devam ediyor. Mehmetçik tarih yazmayı sürdürüyor. TSK içindeki FETÖ’cü hainlerden temizlendikten sonra çok daha güçlü, kuvvetli, başarılı hale geldi. 24 Temmuz 2015’ten bugüne kadar 18 bin 313 terörist etkisiz hale getirildi. Irak ve Suriye’nin kuzeyinde 1 Ocak’tan bugüne bin 631 terörist etkisiz hale getirildi. İnşallah tek yumruk, tek yürek olmak suretiyle terör belasından asil milletimizi kurtaracağız. Bu iş bitecek.”

Afganistan görevi

Türkiye’nin Libya ve Azerbaycanlı kardeşlerinin haklı davalarında yanlarında olmaya devam edeceğini belirten Akar, Afganistan’daki gelişmelere de değindi. Akar, “Son altı yıldır Afganistan için önemli olan Uluslararası Hamid Karzai Havaalanı’nın işletilmesini sağladık, sağlamaya devam ediyoruz. Eğer şartlar oluşursa biz yine Afgan kardeşlerimizin güvenliği, huzur ve ihtiyaçlarının karşılanması, Afgan kardeşlerimize destek olması için bu havaalanını işletmeye talibiz. Temaslarımız sürüyor” dedi.