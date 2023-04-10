Hulusi Akar Kayseri’den milletvekili adayı oldu

Seçim öncesi hareketlilik başladı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kayseri’den 1. sıra milletvekili adayı oldu

AK Parti’nin milletvekili aday listesi netleşirken Kabine’deki 2 bakan hariç tüm isimler aday oldu. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da Kayseri 1. sıra milletvekili adayı olarak açıklandı.AK Parti’de yeni dönem için milletvekili aday listeleri netlik kazanırken hazırlanan mevcut liste bugün Yüksek Seçim Kurulu’na teslim edildi.

BAKANLAR ADAY OLDU

AK Parti’nin kesinleşen aday listesine göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu İstanbul 2. Bölge 1. Sıra; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin Ankara 2. Bölge 1. Sıra; Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Ankara 3. Bölge 1. sıra; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum İstanbul 1. Bölge 1. sıradan aday gösterildi.BAKAN AKAR KAYSERİ’DEN ADAY3 dönem kuralının istinasız olarak uygulandığı listede, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ise Kayseri 1. sıra milletvekili adayı olarak açıklandı.