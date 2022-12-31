Hulusi Akar, KIZILELMA’yı inceledi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, muharip insansız uçak sistemi Bayraktar KIZILELMA’yı inceledi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan, Baykar Teknoloji Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi’ni ziyaret etti.

Genel Müdür Haluk Bayraktar tarafından karşılanan Bakan Akar ve komutanlar, çalışmalara ilişkin bilgi aldı. Bakan Akar, milli ve özgün olarak geliştirilme çalışmaları devam eden muharip insansız uçak sistemi ‘Bayraktar KIZILELMA’yı inceledi.

ÖNEMLİ BİR AŞAMA DAHA BAŞARIYLA TAMAMLANMIŞTI

Türkiye’nin ilk insansız savaş uçağı olarak görev yapacak olan Bayraktar KIZILELMA’nın geliştirilme sürecinde önemli bir aşama daha başarıyla tamamlanmıştı.

Muharip İnsansız Uçak Sistemi (MİUS) KIZILELMA’nın ilk koşu testinin başarıyla gerçekleştirilmesinin ardından geçtiğimiz gün de teker kesme testinin başarıyla yapıldığı açıklanmıştı. Baykar Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar güzel haberi sosyal medya hesabından paylaşmıştı.