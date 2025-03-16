Hulusi Akar Köln’deki İftar Programına Katıldı

HULUSİ AKAR’DAN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve eski Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Almanya’nın Köln kentinde katıldığı iftar programında, “Hepinizin bildiği gibi dünyada çok önemli gelişmeler, çok önemli değişmeler var. Ülkemize karşı da ortaya çıkan dünyada çok ciddi riskler, tehlikeler ve tehditler var. Bunlara karşı yapılması gereken ne varsa bunları yapmaya azami gayret gösteriyoruz” şeklinde konuştu. Ayrıca Akar, Türkiye’nin birinci önceliğinin barış olduğunu ifade ederek, “Fakat şunun altını özellikle çizmek istiyorum. Türkiye’nin birinci önceliği diplomasi. Birinci önceliği barış” dedi.

BARİŞÇIL YOLLA SORUNLARIN ÇÖZÜLMESİ

Akar, barışçıl yol ve yöntemlerle problemlerin çözülmesi için iyi komşuluk ilişkileri içinde hayatlarını sürdürmek amacıyla pek çok konuya tahammül ettiklerini vurgulayarak, “Son derece sabırlıyız ve son derece dikkatli ve hassas bir şekilde bu politikamızı sürdürmeye çalışıyoruz” dedi. Türkiye’nin ve Türk milletinin hakkını ve hukukunu asla çiğnetmeyecekleri konusunda kararlı olduklarını belirten Akar, “Dünyada ciddi çatışmalar var. Bunlardan birincisi Filistin, Gazze, ikincisi Rusya, Ukrayna ve diğer gerginlikler var. Bu gerginlikler her an çatışmaya dönebilir” şeklinde konuştu.

GAZZE’DE KATLEDİLENLER VE TÜRKİYE’NİN TUTUMU

Akar, Gazze’de 70 bin kişinin hayatını kaybetmesine dikkat çekerek, “70 bin kişiyi şehit ettiler, katlettiler ve dünya buna seyirci kaldı. Bütün yönetimler sessiz kaldı” dedi. Ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump’ın “Gazze” planını eleştirerek, “Filistinlilerin topraklarını, evlerini terk edip Gazze’yi bırakmaları, bir başka yere göç etmeleri de asla kabul edilemez” ifadelerini kullandı.

DEPREMZEDELERİN YANINDAYIZ

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin değerlendirilmesi sırasında Akar, “Gerçekten dünyadaki en büyük deprem diyebiliriz. Bu görülmemiş bir deprem. Önce askeri ve sivili ile devlet depremzedelerin yanına koştu. Dolayısıyla biz devlet olarak, millet olarak, askeri, sivili ilk andan itibaren elimizden gelen ne varsa bunları yaptık, yapmaya devam ediyoruz” dedi.

TÜRKİYE’NİN TERÖRLE MÜCADELESİ

Akar, terörle mücadele konusunda da önemli açıklamalarda bulunarak, “Silahlarınızı bırakın, örgütü feshedin. Bunun dışında hiçbir şekilde al-ver, git-gel öyle bir şey yok. Terörsüz Türkiye’ye gidiş için önümüzde hangi engel varsa bunların hepsini bugüne kadar kaldırdık” ifadelerini kullandı. YPG ve PKK’nın terörist örgütler olduğunu söyleyen Akar, “Ya teslim olacaklar, ya da bulundukları çukurlara gömülecekler” dedi.

KÜRTLER VE TÜRKLERİN KARDENİ

Akar, Türkler ve Kürtler arasında kardeşlik bağlarının devam edeceğini dile getirerek, “Kesinlikle iftira. Kesinlikle yalanlar. Türklerle Kürtler kardeş olmaya devam edecek. Yüzyıllarca ekmeğimizi, suyumuzu paylaştık” şeklinde konuştu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’DAN KUTLAMA

Hulusi Akar’ın telefonuyla programda yer alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise, “Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi azaptan kurtuluş olan mübarek Ramazan-ı Şerif’inizi tebrik ediyorum. Rabbimize duamız şudur ki, Yarabbi bizleri Ramazan Bayramı’na da kavuştur” ifadelerini kullandı. İftar programına Türkiye’nin Köln Başkonsolosu ve çeşitli toplulukların temsilcileri katıldı.