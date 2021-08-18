Hulusi Akar, Kosovalı mevkidaşıyla görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kosova Savunma Bakanı Armend Mehaj ile iki ülke arasındaki ilişkileri değerlendirdi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kosova Savunma Bakanı Armend Mehaj ile görüştü.

Bakan Akar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı gerçekleştirilen 15’inci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF’21) kapsamında, Kosova Savunma Bakanı Mehaj ile İstanbul’da bir araya geldi. Görüşmede, ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu.