Hulusi Akar, kritik bölgede

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nin komuta kademesi, Süleyman Şah Türbesi ile Müşterek Özel Görev Kuvvet Komutanlığı’nda incelemelerde bulundu.

Bakan Akar açıklamasında, “Geçen sene yapılan büyük çaplı 147 operasyonla 2 bin 398 terörist etkisiz hale getirildi. Hava Kuvvetlerimiz (geçen yıl) teröristlerin sığınak, mühimmat deposu, sözde karargahları, gizlendikleri inleri dahil 922 hedefi vurdu.” dedi.

OPERASYON SİNYALİ

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, “DEAŞ mücadelesinde TSK bir görev, sorumluluk almış, vazife üstlenmiştir. Bunu da önümüzdeki günlerde etkili bir şekilde yerine getireceğiz.” ifadelerine yer verdi.

TRT