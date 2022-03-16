Hulusi Akar, Letonyalı mevkidaşıyla görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Letonya Savunma Bakanı Artis Pabriks ile görüşme gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Olağanüstü Toplantısı’na katılmak üzere geldiği Belçika’nın başkenti Brüksel’deki NATO Karargahı’nda ikili görüşmelerine devam ediyor. Bakan Akar ikili temasları kapsamında, Letonya Savunma Bakanı Artis Pabriks ile bir araya geldi.

Görüşmede, ikili ve bölgesel savunma, güvenlik, savunma sanayisinde iş birliği ve NATO konularında fikir alışverişinde bulunuldu.

Bakan Akar daha önce de Kanada Savunma Bakanı Anita Anand ve Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos ile bir araya gelmişti.