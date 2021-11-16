Hulusi Akar: Libya’da yabancı güç değiliz

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye’nin Libya topraklarında yabancı güç olmadığını belirtti.

F-35 projesinde Türkiye’nin tüm sorumluluklarını yerine getirmesine rağmen, S-400 gerekçe gösterilerek F-35 tedarikinin engellendiğini kaydeden Akar, “Bu gelişmeler üzerine Türk ve ABD heyetleri, 27 Ekim 2021’de Ankara’da bir araya gelmiştir. Ayrıntılı olarak müzakerelerde bulunmak üzere, 2022 yılı başlarında ABD’de yeniden bir araya gelinmesi hususunda mutabık kalınmıştır.” dedi.

F-16 modernizasyonu konusuna da değinen Akar, “ABD’nin tavrının olumsuz olması durumunda Türkiye, içinde bulunduğu tehdit ortamında güvenliğini sağlayabilmek için zorunlu ve tabii olarak başka alternatifleri değerlendirmek durumunda kalacaktır. Bu ve benzeri sorunları görüşmek üzere temaslarımız sürmekte olup, şu anda da Bakanlığımızdan bir heyet ABD de bulunmaktadır.” ifadelerini kullandı.