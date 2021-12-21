Hulusi Akar, Masovic ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Bosna Hersek Genelkurmay Başkanı Korgeneral Senad Masovic ile görüştü.

Bakan Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler’in resmi davetlisi olarak Türkiye’ye gelen Bosna Hersek Genelkurmay Başkanı Korgeneral Senad Masovic ile Bakanlıkta bir araya geldi. Görüşmede, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler de yer aldı. Bakan Akar’ın görüşmede, Türkiye ve Bosna Hersek arasındaki ortak geçmiş ile dayanışma ve güven ilişkisine vurgu yaptığı, Türkiye’nin Bosna Hersek’in barış, istikrar ve bütünlüğüne verdiği önemi ifade ettiği, iki ülke arasındaki askeri eğitim ve iş birliğinin daha da artırılmasına yönelik çalışmaların hızlandırılmasının gerekliliğini dile getirdiği belirtildi.