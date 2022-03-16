Hulusi Akar NATO karargahında

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Belçika’nın başkenti Brüksel’deki kritik toplantıya katılmak üzere NATO karargahına geldi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Belçika’nın başkenti Brüksel’deki NATO karargahında. Bakan Akar, olağanüstü NATO Savunma Bakanları Toplantısı’na katılacak.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ankara’da bulunan NATO Yüksek Müttefik Dönüşüm Komutanı Orgeneral Philippe Lavigne’yi kabul etti.

Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler’in resmi davetlisi olarak Ankara’da bulunan NATO Yüksek Müttefik Dönüşüm Komutanı Orgeneral Philippe Lavigne’yi kabul etti. Kabulde, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler de yer aldı” ifadelerine yer verildi.